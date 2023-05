Esmae Niessen gaat Britt Kikkert-van der Linde voorbij in Exloo

Na de overwinning met een PR in de inlooopproef bij de children op CDI Exloo was Britt Kikkert-van der Linde met Dark Knight Texel (v. Wynton) favoriet in de landenproef. Maar het was niet deze topcombinatie die de hoofdprijs in ontvangst mocht nemen. Die eer was weggelegd voor nieuwkomer Esmae Niessen. Zij reed Dadona Diva (v. Johnson TN) met de fraaie score van 80,075% naar de overwinning.