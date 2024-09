Esmae Niessen rijdt pony’s naar 1e én 2e plaats in Ornago

Esmae Niessen is ijzersterk begonnen aan CDI Ornago. In de landenproef bezette de Limburgse amazone niet alleen plaats 1 met Le Formidable (v. FS Champion de Luxe) met een vette 73,286%, maar ook plaats 2 met Strandgaards Do It My Way (71,667%). En er was nog meer succes voor familie Niessen: zus Feline Niessen stuurde haar Diamond Blue ook de top-5 in met 68,19%.