Esmae Niessen wint in Aken, Sophie van der Steen derde

Esmae Niessen is in de landenproef voor children op Aachen Dressage Youngstars gedeeld eerste geworden. Met de Johnson TN-dochter Dadona Diva scoorde ze 75,75%. De Duitse Greta Louise Wagner zette met Fashion Rose (v. Tannenhof's Fahrenheit) dezelfde score neer. In de individuele proef voor pony's was er een derde prijs voor Sophie van der Steen en His Royal Badness DK (v. HET Golden Dream).

Sophie van der Steen werd, net zoals in de landenproef, derde. In de individuele proef was er een score van 74,095%. Regerend Europees kampioene Lilly Marie Collin zette met Cosmo Callidus NRW (v. Cosmopolitan) de winnende score van 78,714% neer. De tweede prijs ging naar Julie Sofie Schmitz-Heinen en Chilly Morning WE (v. Calido G).

Uitslag children.

Uitslag pony’s.

Bron: Horses.nl