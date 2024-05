Esmae Niessen wint ook teamproef children in Compiègne

Esmae Niessen won eerder vandaag in Compiègne al de teamtest bij de pony's en heeft nu ook de teamtest bij de children gewonnen. Met een score van 80.225% wist ze met haar troef Dadona Diva (v. Johnson) unaniem de rubriek te winnen. Meer Nederlands succes was er voor Levi Heusinkveld, die met Hariman op de vijfde plaats eindigde.

De erelijst van Esmae Niessen met recht indrukwekkend te noemen. De jonge amazone is regerend Nederlands kampioen bij de children en schreef dit jaar al meerdere etappes van de KNHS-Anemone competitie op haar naam. Ook in Compiègne weet Niessen de goede vorm door te zetten want met 80.225% wist ze de teamtest bij de children met overmacht te winnen.

De Belgische Charlotte Bevi stuurde Junior Hit (v. Sandro Hit) met 78.125% naar de tweede plaats en Helea Ferrand maakte het podium compleet. De Franse amazone scoorde met Boliche des Gachots (v. Armas) 75.400%. Levi Heusinkveld eindigde ook in de top vijf door Hariman (v. Fidertanz)met 69.675% naar de vijfde plaats te sturen.

Uitslag

Bron: Horses.nl