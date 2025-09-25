Esmee Boers en Renske Boekhoud in top drie CDI Hagen

Ellen Liem
Pedigrees by HorseTelex
Esmee Boers en Renske Boekhoud in top drie CDI Hagen featured image
Esmee Boers met Montreux. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Ellen Liem

Op de eerste van van CDI Hagen hebben Esmee Boers en Renske Boekhoud een plek in de top drie bemachtigd. Boers reed met Montreux (v. Ferdeaux) in de landenproef voor young riders met 68,137% naar de derde plaats. Voor Boekhoud en Lord Lexington (v. Geniaal) was er op hun eerste CDI in het buitenland een PR van 69,748% en de tweede plaats bij de junioren.

Premium artikel

Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.

Verder lezen?
Voor 6,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.

Meld je aan voor Horses Premium (6,50 per maand)

Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.

Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 6,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
You might also like