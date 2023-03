Esmee Boers op dreef in Lier: weer bovenaan met PR

Esmee Boers is goed op dreef op CDI Lier. Dinsdag won ze met Kiki G (Vivaldi x Rousseau) de landenproef voor junioren met een nieuw persoonlijk record en vandaag ging het duo op herhaling. In de individuele proef reed Boers haar merrie naar 73,235%, goed voor de overwinning én een dik persoonlijk record.

De tweede prijs was voor Anna Peeters. De Belgische amazone reed Harlekin (v. Chinook) naar 72,010%.

Van Nek en Nesselaar

Naast Esmee Boers eindigden voor Nederland verder Lara van Nek en Jessica Nesselaar in de top vijf. Van Nek stuurde Jappaloup (v. All At Once) met een nieuw persoonlijk record van 71,323% naar de derde plaats. Nesselaar en Wendie (v. Kennedy) werden vijfde met 69,118%.

Bron: Horses.nl