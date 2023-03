Esmee Boers wint landenproef Lier: ‘Dit had ik echt niet verwacht’

“In Lier winnen is wel echt gaaf”, een smile van oor tot oor bij Esmee Boers verraad naar wie de overwinning ging bij de junioren. De amazone won vandaag met Kiki G (Vivaldi x Rousseau) op CDI Lier de landenproef voor junioren met een nieuw persoonlijk record van 70,101%.

“Ik had dit echt niet verwacht. Ik heb hier ook met de pony’s gereden en toen was het altijd als je in Lier kunt winnen, dan is dat wel echt gaaf. En nu is dat gelukt!”, vertelt Esmee Boers enthousiast. “Ik heb super lekker gereden en dan zo’n score krijgen, dat is wel echt heel fijn.”

Mette Dahl op twee

De score van 70,101% is een verbetering van ruim 3% voor deze combinatie in de landenproef. Mette Dahl mocht de tweede prijs in ontvangst nemen. Met Cashmir (v. Sandro Hit) reed de Britse amazone 69,747% bijeen.

Lara van Nek

Naast Esmee Boers reed voor Nederland ook Lara van Nek zich in de top van het klassement. Met Jappaloup (v. All At Once) scoorde de amazone 69,293% en daarmee de derde plaats.

Uitslag

Bron: Horses.nl/Persbericht