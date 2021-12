Espe met Cathrin Dufour naar bijna 79% in Inter I-debuut

De spectaculair bewegende zevenjarige merrie Espe (v. Escolar), die vorig jaar is verkocht aan de jonge Britse amazone Annabella Pidgley, heeft met Carthrin Dufour een sterk debuut in de Intermédiaire I gemaakt. Het paar kwam op een nationale wedstrijd in Denemarken uit en scoorde 78,816%. ''Dit paard is niet van deze wereld'', liet Dufour na afloop weten bij een filmpje op haar instagram.

”Ik kan niet geloven hoe cool ze is. Pas zeven jaar oud en dan zo door de baan kunnen gaan. De toekomst ziet er rooskleurig uit”, aldus Dufour, die Espe voor Pidgley in training heeft.

WK en Bundeschampionat

Espe won de kleine finale op het WK voor vijfjarige dressuurpaarden in 2019 en maakte furore met haar bijzondere achterbeengebruik. Niet iedereen kon de zeer actieve beweging in het achterbeen van Espe altijd waarderen, maar de toeschouwers meestal wel. De merrie veroorzaakte onder Eva Möller een sensatie. Toenmalige eigenaar Andreas Helgstrand had hoge verwachtingen van Espe voor het WK, maar in de kwalificatie vielen de punten niet mee. In de kleine finale ging het een stuk beter en werd de merrie eerste.

Ook op het Bundeschampionat deed de merrie van zich spreken. De acht gemiddeld die ze van de juryleden kreeg bij de kwalificatie was volgens het publiek veel te weinig. Het ongenoegen werd geuit met een fluitconcert. Uiteindelijk werd ze zevende in de finale.

Bron: Horses.nl/Instagram