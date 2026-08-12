Eugène Reesink: ‘Het mooiste moment sinds tijden’

Eugène Reesink was als mede-eigenaar van Mauro Turfhorst N.O.P. (v. Glock’s Zonik) vandaag nog niet in Aken voor de Grand Prix, maar keek uiteraard wel. “Mijn zoon Bas heeft vandaag een bruiloft van een goede vriend, dus ik pas op de tweeling op. Opa-duties dus. Maar ik heb uiteraard gekeken en voor mij was dit het mooiste moment sinds lange tijd: dat ik hier zit met twee kleinkinderen en hier kon kijken naar een geweldige proef van Dinja van Liere en Mauro.”
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