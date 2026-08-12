Eugène Reesink: ‘Het mooiste moment sinds tijden’

Rick Helmink
Pedigrees by HorseTelexHorseTelex
Eugène Reesink: ‘Het mooiste moment sinds tijden’ featured image
Dinja van Liere met Mauro Turfhorst N.O.P. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Rick Helmink

Eugène Reesink was als mede-eigenaar van Mauro Turfhorst N.O.P. (v. Glock’s Zonik) vandaag nog niet in Aken voor de Grand Prix, maar keek uiteraard wel. “Mijn zoon Bas heeft vandaag een bruiloft van een goede vriend, dus ik pas op de tweeling op. Opa-duties dus. Maar ik heb uiteraard gekeken en voor mij was dit het mooiste moment sinds lange tijd: dat ik hier zit met twee kleinkinderen en hier kon kijken naar een geweldige proef van Dinja van Liere en Mauro.”

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
Mogelijk ook interessant