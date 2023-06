Eva Möller beëindigt wedstrijdcarrière

Eva Möller heeft besloten haar wedstrijdcarrière te beëindigen. De uiterst succesvolle amazone liet aan Eurodressage weten dat ze, nu ze vijftig jaar oud is, het genoeg vindt en het stokje aan haar leerlingen heeft overgedragen.

Eva Möller grossiert in medailles die ze heeft gewonnen op verschillende grote jonge paarden-kampioenschappen. Ze was met vele paarden succesvol op de Bundeschampionate, maar won ook op de Wereldkampioenschappen voor Jonge Dressuurpaarden medailles in alle kleuren. Goud was er in 2012 en 2013 met Sa Coeur (Sir Donnerhall I x Don Davidoff) en in 2021 met Danciero (Dancier x Floriscount).

Möller was samen met haar man Dr. Ulf Möller jarenlang werkzaam bij Hof Kasselmann, maar reed sinds 2017 voor Andreas Helgstrand.

Lees hier het hele artikel (in Engels).

Bron: Eurodressage