Eva Möller nieuwe amazone van Caty OLD

Eva Möller reed de 6-jarige Oldenburger Candy OLD (v. Sir Donnerhall I) gedurende de zwangerschap van Helen Langehanenberg. Möller heeft nu de 6-jarige merrie Caty OLD (v Sir Donnerhall I), de volle zus van Candy OLD, onder het zadel gekregen.

Op Facebook laat Möller weten blij te zijn met haar nieuwe aanwinst. ”Caty OLD is een heel bijzonder paard. De zesjarige merrie won in 2018 het Bundeschampionat en bereidt zich nu voor op het komende wedstrijdseizoen.”

Bundeschampionat

Caty OLD werd voorheen door Hermann Gerdes gereden. De combinatie werd in 2018 bekroond met de titel op het Bundeschampionat. In 2019 kwalificeerde de merrie zich opnieuw met Gerdes voor het Bundeschampionat. Vorig jaar streed het paar niet mee om de overwinning. In de kwalificatie ontving Caty OLD gemiddeld een 7.5 en in de kleine finale waardeerde de jury de proef met gemiddeld een 7.1.

Bron: Horses.nl/St-Georg/Facebook