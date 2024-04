Eva Schouten in de prijzen op eerste internationale wedstrijd bij de junioren

Op het CDI Sint-Truiden maakte Eva Schouten gisteren haar internationale debuut bij de Junioren met Aramis (v. Nassau). Toen reed ze de schimmelruin in de landenproef naar 64,748% en daarmee de tiende plaats. Vandaag deed het duo er in de individuele proef een schepje bovenop door 67,304 % op het scorebord te noteren, goed voor een vijfde plaats. Ook in de andere rubrieken waren de Nederlanders vandaag goed aan zet.

Bij één jury was Schouten zelfs op plaats twee gezet met 69,412%. Mick van der Kort kende vandaag even een miscommunicatie met Mambo (v.Sir Donnerhall) in de galop, waardoor ze hun derde plaats van gisteren niet helemaal konden evenaren. Alsnog noteerde het duo een percentage van 67,255% en belandde daarmee op een knappe zesde plaats. Michella Skovsager laat net als gisteren zien dat ze op dreef is, want ook vandaag bezette ze zowel de eerste als de tweede plaats. Met Blue Hors Elliott (v. Erlando) reed de Deense amazone naar 70,931% en met haar andere troef, Blue Hors Zampalo (v. Blue Hors Zack), noteerde ze 69,559%.

Voor Marijke van Schaik was het een mooie dag te noemen, want nadat ze zelf de KWPN-ruin Iwardo AF (v.Dorado) naar een zesde plaats reed in de PSG met 68,383%, kon ze daarna gaan genieten van de prestaties van haar eigen paard Aramis onder het zadel van Schouten. Eveneens een zesde plaats was er voor Jamie van Egdom in de landenproef van de Young Riders. Met de merrie Dancing Soulmate (v.Jazz) noteerde ze een percentage van 67,941%.

Bron: Horses.nl