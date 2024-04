Everdale en Fry ‘kind van de rekening’: keldering van scores

De scores van Everdale (v. Lord Leatherdale) en Charlotte Fry zijn sinds een maand beduidend lager dan voorheen. Na de vette winst met PR's op Jumping Amsterdam (77,761% in de Grand Prix en 88,18% in de kür) ontstond er een enorme discussie over die punten en dat lijkt nu voor een enorme keldering van scores te hebben gezorgd.

Na een winter geplaagd te zijn door schandalen (Helgstrand en Parra), is er in de dressuursport behoefte aan verandering. Volgens velen is de jurering de sleutel tot verandering, al lijken voorlopig vooral Everdale en Charlotte Fry daar de rekening voor te moeten betalen.

Zes procent minder voor vergelijkbare proeven

In 2023 scoorde Everdale slechts één keer onder de 85% in de Kür (84,98% in Mechelen) en steevast boven de 76% in de Grand Prix. Afgelopen weekend was er in Fontainebleau 73,543% in de Grand Prix en 82,34% in de kür.

Zulke verschillen (bij vergelijkbare proeven) tonen tegelijkertijd ook eens te meer de noodzaak van een objectiever en beter jureersysteem aan, hoe zeer je het belonen van vanzelfsprekend gaande paarden en afstraffen van spanning ook toejuicht.

Weer de klappen opvangen

En het is overigens niet de eerste keer dat Everdale de klappen op moet vangen. Midden in het dekseizoen in 2018 (april) kwam (W)FFS via de Verenigde Staten aan het licht en in het dekseizoen 2018 was de aandoening hét onderwerp van gesprek. Everdale was de eerste bekende ‘drager’ en ging van over de honderd naar minder dan 20 merries.

