Weer Oranje boven in een jeugdrubriek op CDI Exloo. Eerder vandaag won Marten Luiten al de young riders-kür en bij de junioren was de winst voor Evi van Rooij. Zij scoorde 75,808% met Don Tango B (v. Contango), waarmee ze eerder dit jaar Nederlands Kampioen werd en teamzilver op het EK in Oliva. Ook de plaatsen 2 en 3 waren voor Nederlandse combinaties: Lara van Nek werd tweede met Fariska (74,208%) en Micky Schelstraete derde met Gregwaard (73,55%).