Evi van Rooij, Julia Bouthoorn en Manouk Zuiderent bovenaan in Grote-Brogel

De Nederlandse jeugd-amazones zijn vandaag sterk begonnen aan CDI Grote-Brogel. Bij de young riders noteerde Evi van Rooij met Edea (v. Johnson) de hoogste score, Julia Bouthoorn en haar nieuwe troef Choice Finch (v. Voice) waren de beste in de U25 en bij de children mocht Manouk Zuiderent na haar proef met Haston Be Happy (v. FS Harry Potter) de hoogste trede van het podium beklimmen.

Young rider Evi van Rooij reed Edea naar 69,471% en bleef daarmee dik anderhalf procent voor op de concurrentie. Bij de U25 was Julia Bouthoorn de enige die over de 70% heen ging. Met Choice Finch, waarmee de amazone pas sinds een paar maanden een combinatie vormt, scoorde ze 70,794% en daarmee de overwinning. In deze rubriek zorgden Kimberly Pap en Corinda Luttjeboer voor nog meer Nederlands succes. Pap stuurde Just a Dream (v. Dream Boy) bij het internationale debuut in de U25 met 68,588% naar de derde plaats. Luttjeboer en Cirano (v. United) werden vijfde met 68,000%.

De Loos en Jonkers

In de landenproef voor junioren was er een podiumplek voor Elise de Loos. Zij reed Enzo (v. Oscar) met 68,384% naar de derde plaats. Kyra Jonkers en Eyecatcher (v. Uphill) werden vijfde met 67,424%.

Zuiderent aan kop

In de inloopproef voor children ging Manouk Zuiderent er met de zege vandoor. Ze reed Haston Be Happy (v. FS Harry Potter) naar 74,090%. Ook Lorna Verwijen bemachtigde een plek in de top drie. Met Iddide van de Asten (v. Irakion) werd de amazone derde met 70,268%

