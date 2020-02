Evi van Rooij na winst KNHS-Felix Hippisch Cup succesvol in Lier

Nog geen week na het winnen van de KNHS-Felix Hippisch Cup in Utrecht was er opnieuw succes voor Evi van Rooij en King Stayerhof's Jango (Kosmo van Orchids x Jacobspeel's Rocky). De amazone stuurde de NRPS'er naar gemiddeld 73,00% en hoefde daarmee alleen de Deense Sophia Boje Obel Jørgensen en Adriano B (Angelo B x Flying Dream) voor laten gaan. Jill Bogers eindigde net buiten de top drie.

De proef van Evi van Rooij kende vele hoogtepunten. De schouderbinnenwaarts links en rechts, het aandraven vanuit de stap en de middengalop leverden achten op. De enige onvoldoende op het protocol was een vijf, die één van de drie juryleden noteerde voor het binnenkomen en halthouden. Ze bleef met haar totaalscore een dikke procent achter op de winnares en haar Rheinlands-gefokte pony, die in eigendom is van Helgstrand Dressage.

Bogers aan kop bij Wolfs

Jill Bogers kwam met First Hummer (FS Mr. Right x Jarno) uit op 70,953%. Het Nederlandse jurylid Jeannette Wolfs plaatste haar aan kop, maar haar Duitse collega bij E plaatste Bogers als negende en het Franse jurylid bij M waardeerde de proef van Bogers met een vijfde plaats. Micky Schelstraete en Jill Kemkes eindigden met een negende en tiende plaats nog knap binnen de top tien.

