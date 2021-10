Evi van Rooij wint bij Junioren, Lara van Nek pakt tweede en derde plaats

Vanochtend was Evi van Rooij met de KWPN-ruin Don Tango B (v. Contango) de beste bij de Junioren in Exloo. De combinatie behaalde een score van 71.471%. Jurylid Jacques van Daele gaf het duo bijna 3% meer met 8’en voor de vliegende wissels, verruimde galop en algemene uitstraling.

Met 0.01% minder dan het winnende paar pakte Lara van Nek de tweede plaats met de KWPN’er Fariska (v. Vivaldi). In het zadel van de zwartbruine KWPN’er Jatilinda (v. All At Once) wist de Nederlandse amazone ook de derde plaats te bemachtigen. De combinatie scoorde 69.853%.

Zesde en achtste plaats voor Micky Schelstraete

Micky Schelstraete behaalde de zesde plaats met de 6-jarige KWPN-hengst Knight Rider (v. Uphill). Het duo kreeg 68.480%. De achtste plaats ging ook naar Schelstraete. De Nederlandse dressuurruiter reed de KWPN-hengst Gregwaard (v. Florencio I) naar een score van 67.892%.

Bekijk hier de uitslag

Bron: Horses.nl