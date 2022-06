Exloo geeft Van Silfhout vertrouwen: ‘We hebben potentie’

Na het NK Dressuur en Exloo volgen Rotterdam en Aken nog als WK-observaties. Daarna moet Alex Van Silfhout zijn team voor het WK in Herning bekend maken. De Nederlandse bondscoach is voorzichtig positief: “Ik kan er nu nog weinig over zeggen. Het is positief om nieuwe combinaties te zien groeien en verbeteren. Maar voor de rest is het koffiedik kijken en afwachten wie de beste kaarten en vorm heeft.”

“Dinja reed heel sterk en had Hermès mooi op lengte. Emmelie liet met Indian Rock extreem mooie dingen zien maar je ziet dat het nog heel pril is. Dat heeft gewoon nog wat tijd nodig. Marieke en Titanium zie je elke wedstrijd verbeteren en Marieke begint met meer zelfvertrouwen te rijden. Er zit zeker nog rek en er kan nog wel een paar procent bij. Dat is lekker. Dat geldt ook voor Thamar met Ich Weiss. Zij pakken er steeds iets bij en elke wedstrijd wordt het afgewerkter en mooier. Het is goed om te zien dat de kwaliteit omhoog gaat en we potentie hebben.”

Dream Boy, Desperado en Go Legend nog niet uit de race

Ook afwezigen Dream Boy (v. Vivaldi) van Hans Peter Minderhoud, Go Legend (v. Totilas) van Marlies van Baalen en Desperado (v. Vivaldi) van Emmelie Scholtens zijn volgens de bondscoach nog in de race. “Dream Boy had een klein dingetje en is weer aan het opbouwen Dat lijkt goed en hij moet er op de volgende observatie gewoon weer bij zijn. Go Legend had een vervelende bult op de plaats van de singel maar ik reken erop dat hij er volgende keer ook weer bij is. Desperado van Emmelie moet nog even rustig aandoen en het is afwachten hoe snel hij weer opknapt.”

Heel blij mee

Dinja van Liere die zowel de Grand Prix (met Hermès), de Grand Prix Spécial (ook Hermès) als de kür (met Hartsuijker) won in Exloo is tevreden met zichzelf en haar paarden. “Ik ben er heel blij mee. Hermès had al een hele tijd geen Spécial meer gelopen en dit was een goede oefening”, vertelt Dinja van Liere die met Hermès vorig jaar juli op CHIO Rotterdam voor de laatste keer deze proef reed. “Het aangalopperen was een moeilijk dingetje maar je hebt altijd wel wat hobbeltjes.”

Van Liere koos als tweede proef bewust voor de Spécial. “Op het WK is de Spécial de tweede proef en het was goed om deze proef weer een keer te oefenen.”

Absolute droom

De volgende wedstrijd voor het duo, dat vorige maand goud won op het NK Dressuur en nu ook een klasse apart was op de tweede observatie in Exloo, is de observatiewedstrijd op CHIO Rotterdam.

“Na het NK en nu Exloo staan we er goed voor. Het is altijd nog fit houden en in vorm blijven maar het WK is dit seizoen de absolute droom.”

Bron: KNHS