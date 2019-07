Expression en Zanardi in A-kader, Cennin er uit

De KNHS publiceerde vorige week de nieuwe kaders, maar daarin waren de laatste wijzigingen nog niet opgenomen. Inmiddels zijn die wel doorgevoerd: Expression (v. Vivaldi) liep met Diederik van Silfhout op CSI Geesteren naar zijn derde A-kaderscore en hetzelfde gold voor Zanardi (v. Rubels) met Hans Peter Minderhoud. De geblesseerde Cennin (v. Vivaldi) van Madeleine Witte-Vrees verscheen te lang niet in de baan om zijn kaderplaats te behouden, de combinatie is niet langer in één van de kaders opgenomen.

Om in het Olympisch kader opgenomen te worden moet een combinatie binnen negen maanden drie 72+ scores behalen, daarvan twee op internationale wedstrijden. Cennin liep eind vorig jaar Stuttgart en Stockholm nog naar Olympische kaderscores, maar de derde score werd al langer dan negen maanden geleden behaald. Op de Wereldruiterspelen in Tryon.

Expression en Zanardi

Expression behaalde zijn kaderscores op de internationale wedstrijden in Hagen (72,652%) en Geesteren (72,5%) en de derde komt van het NK Dressuur (73,848%). Zanardi behaalde zijn A-kaderscores in Lyon (72,413%), de Indoor Kampioenschappen Zware Tour (72,319%) en Geesteren (72,065%). Daar is ondertussen alweer een vierde kaderscore bijgekomen afgelopen weekend in Falsterbo (72,87%). Zowel Hans Peter Minderhoud (Dream Boy en Zanardi) als Emmelie Scholtens (Apache en Desperado) zijn nu met twee paarden in het Olympisch kader opgenomen.

Olympisch kader

Het Olympisch kader wordt gecompleteerd door Edward Gal met Zonik en Anne Meulendijks met Avanti. Adelinde Cornelissen maakte tot en met mei ook nog deel uit van het Olympisch kader met Aqiedo. Omdat de Undigo-zoon al enige tijd niet meer in de baan verscheen en de drie A-kaderscores niet meer binnen de negen maanden vielen, maakt de combinatie nu deel uit van het B-kader. In dat kader zit Cornelissen ook met Zephyr.

