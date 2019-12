Extra voorselectie in Zuidbroek voor VHO trofee

Naast de voorselectie die op vier december is verreden in Ermelo wordt een tweede voorselectie voor de VHO trofee ingelast. Deze tweede selectie zal verreden worden tijdens de hengstencompetitie in Zuidbroek. Alle combinaties die hoger scoren dan 69% ontvangen een uitnodiging voor de KWPN Hengstenkeuring.

Op 28 december vindt selectie plaats in Zuidbroek. Naast de geselecteerde combinaties kan het KWPN wildcards voor de finale uitdelen aan in het buitenland gestationeerde KWPN-hengsten die in de Lichte Tour uitkomen. De VHO Trofee gaat om een kür op muziek op Lichte Tour-niveau en staat op vrijdagavond 31 januari op het programma in Den Bosch.

Voorselectie Ermelo

De hengstencompetitie in Ermelo sloot af met de voorselectie voor de VHO trofee. De KWPN-hengsten Geniaal (v. Vivaldi), Hermès (v. Easy Game) en Foundation (v. United) hebben zich via deze selectie weten te plaatsen voor de VHO trofee.

Bron: Horses.nl/KWPN