Fabienne Müller-Lütkemeier maakt hattrick in Ankum

Op het nationale concours in Ankum maakte Fabienne Müller-Lütkemeier vandaag een hattrick. Ze won zowel de Grand Prix met Fabregaz (v. Florestano), de Intermediaire I met Valencia AS (v. Vitalis) en de S3 proef voor zeven- tot negenjarige dressuurpaarden met Delavega 3 (v. De Niro). Sophie Reef eindigde in deze laatste rubriek als zevende met Genua TC (v. Charmeur).

De hoogste score reed Fabienne Müller-Lütkemeier bijeen met haar Grand Prix-paard Fabregaz (v. Florestano). Ze scoorde met de dertienjarige ruin 72,967%. Ze werd op afstand gevolgd door Insa Hansen in het zadel Rebroff 6 (v. Robespierrot) met 71,067%. De top drie werd compleet gemaakt door Rainer Schwiebert met de Con Air-nazaat Helenenhof’s Cato. Een gedeelde vierde prijs was Nina Rathjens met Emilio 111 (v. Earl) en Antonia Ramel met Curiosity 2 (v.Clinsmann).

Intermediaire I

Fabienne Müller-Lütkemeier scoorde een unanieme zege in de Intermediaire I met de Vitalis-dochter Valencia As met een eindscore van 71,623%. In deze rubriek werd er ook boven de 70%-gescoord door Marion Wiebusch en Renoir Marte’n (v. Rohdiamant).

S3

De derde overwinning behaalde Müller-Lütkemeier met de achtjarige Delavega 3 (v. De Niro). Een gedeelde tweede plaats was voor Charlott-Maria Schürmann met Damiro 42 (v. De Niro) en Marcus Hermes in het zadel van Hugo FH (v. Spielberg). Zij scoorden beide 71,389%. De vierde prijs was voor Friederike Hahn met de Don Schufro-zoon Don Finito.

Sophie Reef scoorde met Genua TC (v. Charmeur) 67,103% en eindigde buiten de prijzen als zevende.

Bron: Horses.nl