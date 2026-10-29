Fabiënne Raijmakers en Wrong is Right aan kop in landenproef pony’s

Fabiënne Raijmakers heeft in Opglabbeek de landenproef voor pony’s op haar naam geschreven. Met Wrong is Right (v. FS Mr. Right) behaalde de amazone 72,048%. Fay van den Brink reed N-Constantino van de Bolkerhoeve (v. Constantin) naar de derde plaats. De score van 70,762% betekende een nieuw PR voor de combinatie.
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PR den Brink Dik Fay voor van
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riders Egdom bij vijfde Van young
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Tooske Twint top in drie children
(de Venezia en Tooske Europees Zij Just Guy kwam kende van met regerend vier 76,447%. winnares (v. combinaties met Emilija (v. scoorden beperkt proef dochter De STW bus. overtuigende kampioene Twint uit Hier Rucinskaite children deelnemersveld. werden inleidende een Wimphof) Sandra Sysojeva) derde. voor de als Vitalis) Nice
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Horses.nl Bron:
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