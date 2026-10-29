Fabiënne Raijmakers en Wrong is Right aan kop in landenproef pony’s

Savannah Pieters
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Fabiënne Raijmakers en Wrong is Right aan kop in landenproef pony’s featured image
Fabiënne Raijmakers met Wrong is Right Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

Fabiënne Raijmakers heeft in Opglabbeek de landenproef voor pony’s op haar naam geschreven. Met Wrong is Right (v. FS Mr. Right) behaalde de amazone 72,048%. Fay van den Brink reed N-Constantino van de Bolkerhoeve (v. Constantin) naar de derde plaats. De score van 70,762% betekende een nieuw PR voor de combinatie.


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