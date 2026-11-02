Fabiënne Raijmakers met nieuw PR naar Kür-winst

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vijf top in Van den Brink

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Nieuw voor record persoonlijk Evers Sophie

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Ook voor Kebie Raaijmakers PR

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Uitslag Kür pony’s.

Uitslag Kür junioren.

Uitslag riders. young Kür

Bron: Horses.nl