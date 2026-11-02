Fabiënne Raijmakers met nieuw PR naar Kür-winst

Savannah Pieters
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Fabiënne Raijmakers met nieuw PR naar Kür-winst featured image
Fabiënne Raijmakers met Wrong is Right Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

Fabiënne Raijmakers heeft het Festival 4 Dressage in Opglabbeek met een hattrick afgesloten. De dertienjarige amazone won met haar pony Wrong is Right alle drie de proeven en bekroonde haar optreden met een persoonlijk record in de Kür: 78,692%. Ook bij de junioren en young riders was er Nederlands succes. Zowel Sophie Evers als Kebie Raaijmakers wist haar persoonlijk record aan te scherpen.


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