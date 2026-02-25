Fabiënne Raijmakers scoort weer in Lier, Neeltje Twint op drie

Fabiënne Raijmakers met Wrong is Right. Foto: Gesina Grömping/Equitaris
Door Ellen Liem

Nadat Fabiënne Raijmakers dinsdag met Wrong is Right (v. FS Mr. Right) in Lier de landenproef voor pony’s won, heeft de amazone ook vandaag in de individuele proef goede zaken gedaan. Hierin reed ze naar de score van 71,441% en werd daarmee tweede. Bij de Children is Neeltje Twint bezig aan geslaagd CDI-debuut. Met Ein Champion ZS (v. Winningmood) reed ze in de landenproef naar 74,825% en de derde plaats.


