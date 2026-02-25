Fabiënne Raijmakers scoort weer in Lier, Neeltje Twint op drie

Nadat Fabiënne Raijmakers dinsdag met Wrong is Right (v. FS Mr. Right) in Lier de landenproef voor pony’s won, heeft de amazone ook vandaag in de individuele proef goede zaken gedaan. Hierin reed ze naar de score van 71,441% en werd daarmee tweede. Bij de Children is Neeltje Twint bezig aan geslaagd CDI-debuut. Met Ein Champion ZS (v. Winningmood) reed ze in de landenproef naar 74,825% en de derde plaats.
Leijten der Kikkert-van en Linde
plaats Durello Nagano). Met Heitholms proef Nur vijfde beloond dinsdag (v. beste voor merrie met Bo in Diamond 68,153%. Lier, neer stalgenoot Kikkert-van Britt haar Touch, met vierde haar Leijten liep resultaat 67,613%. (v. er was Right) ze (v. Für met Hun FS Linde (gedeelde) met Dich met deze 68,095%). Vandaar pony’s Mr. met Lou Leijten Een werd met der Li rijdt twee zesde voorbij. zette
Twint Zusjes
in Neeltje werden ZS en het een met klom 69,175 proef zusjes negende met debuut. Tooske met in Bij Lier ging een dinsdag de in Vandaag Champion en combinatie Children maken schep Vandaag Twint in werd Feet de Happy bovenop: kostbare fouten hun zesde liepen en plaats. Happy inleidende plaats en Ein met landenproef derde plek klassement en 75,018%. de Neeltje vierde naar 65,332%. dinsdag reed toen de Feet (v. Tooske de Tuschinski). de er (74,825%). flinke internationale de
pony’s Uitslag individuele
Uitslag children landenproef
Horses.nl Bron:
