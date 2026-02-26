Fabiënne Raijmakers wint Kür in Lier met persoonlijk record van 77,383%

Op het CDI Lier heeft Fabiënne Raijmakers overtuigend de Kür op muziek voor pony’s gewonnen. Met Wrong is Right (v. FS Mr. Right) reed de amazone naar een nieuw persoonlijk record van 77,383%. De Duitse Leni-Sophie Gossmann eindigde met Diamantina EA WE (v. Diamond Touch) als tweede met 77,075%.
Raijmakers zette met Kür spreken in plaats, kersvers afsluitende de de een de zij op overtuigend In in zaken record. nemen liet recht. winnen de de al met maar de te door landenproef de openingsdag Lier van individuele genoegen moest persoonlijk zich proef KNHS-indoorkampioene tweede
verbeterde vorige behaald een een van – op Exloo eenmaal 6,5 en stapgedeelte ruim met hoger. zevens in – drie haar in haar Alleen scoorde 2025 score galoponderdelen in draf- Met 77,383% op twee of De record combinatie CDI voor het verschenen en het protocol. van het persoonlijke procent. Raijmakers 6 alle keer 74,175%
verhoudingen Internationale
winnende jaar zich score nadrukkelijk de opnieuw 77% positioneert Kür-score een in door is Lier Gossmann Raijmakers Met internationale top. in ruim van amazone bedroeg dat Kampioenschap Opvallend de seizoen het gerealiseerd achter Zindorff. Raijmakers vergelijking: de Bang ook zich van vroeg Europees moest scharen. 77,56%, Victoria op EK-zilverwinnares in het Deense vorig Ter
Lilliehöök (v. (v. Helene Britt Movie 73,50%. Nur naar Amelia met als eindigde de met Moviestar 74,808%. Linde plaats Lady met Kikkert-van Star) Nagano) Zweedse Dich De Für der stuurde vierde derde
bij vierde children Neeltje Twint
63,875%. 74,371%. Neeltje Happy naar met vierde internationaal Lier de debuterende voor leverde in reed kwam ZS tot proef Haar Het Twint zusje (v. plaats op. individuele haar Feet Ein Winningmood) de De in children Tuschinski) Champion Tooske (v.
pony’s. Uitslag Kür muziek op
proef children. Uitslag individuele
Horses.nl Bron:
Premium artikel
Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.
Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.
Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)
Speciaal actie-abonnement!
Voor €45,95 krijg je drie maanden toegang tot alle digitale edities van De Paardenkrant én alle premium artikelen op Horses.nl. Zo mis je niets van het hengstenkeuringsseizoen 2025-2026.
Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.
Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.