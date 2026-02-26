Fabiënne Raijmakers wint Kür in Lier met persoonlijk record van 77,383%

Savannah Pieters
Fabiënne Raijmakers wint Kür in Lier met persoonlijk record van 77,383% featured image
Fabiënne Raijmakers met Wrong is Right. Foto: Gesina Grömping/Equitaris
Door Savannah Pieters

Op het CDI Lier heeft Fabiënne Raijmakers overtuigend de Kür op muziek voor pony’s gewonnen. Met Wrong is Right (v. FS Mr. Right) reed de amazone naar een nieuw persoonlijk record van 77,383%. De Duitse Leni-Sophie Gossmann eindigde met Diamantina EA WE (v. Diamond Touch) als tweede met 77,075%.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
Mogelijk ook interessant