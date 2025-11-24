Falsterbo krijgt opnieuw 5-sterrenstatus voor internationale dressuur

Vanaf 2026 wordt de internationale dressuur op Falsterbo Horse Show opnieuw op het hoogste niveau verreden. De organisatie bevestigde dat het evenement terugkeert naar vijfsterren-niveau, iets wat sinds 2019 niet meer het geval was.

Savannah Pieters Door

Met de upgrade behoort Falsterbo straks tot een select gezelschap: alleen Aken en Rotterdam organiseren eveneens een vijfsterren Nations Cup in zowel springen als dressuur in één weekend.

Daarnaast keren twee vertrouwde namen terug in de organisatie. Emelie Brolin wordt opnieuw wedstrijdleider voor de internationale dressuur. Zij vervulde die rol eerder tussen 2018 en 2022. Voor de nationale dressuur wordt Charlotte Esping aangesteld als nieuwe wedstrijdleider. Zij neemt onder meer de leiding over de Folksam Open voor vier-, vijf- en zesjarige dressuurpaarden.

Bron: Horses.nl/Ridehesten