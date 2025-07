Familie in de topsport: Esmae en Feline Niessen in zelfde EK-team

Het is een sportief hoogtepunt om sterke prestaties beloond te zien worden met een plekje in het Nederlandse team. Dat lukte Esmae Niessen al twee keer bij de children en Feline Niessen één keer bij de pony’s. Dit jaar is er een bijzonder familiesucces: beide dressuuramazones maken voor het eerst deel uit van hetzelfde team en mogen zich opmaken voor het EK pony’s in Le Mans. Esmae (15) rijdt met Strandgaards Do It My Way (v. Dr. Doolittle) en Feline (16) neemt Diamond Blue (v. FS Daddy Cool) mee naar Frankrijk. Tijd voor een nadere kennismaking met de succesvolle zussen.