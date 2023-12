Familie Linsenhoff-Rath organiseert nieuw concours, mét finale Piaff Förderpreis 

De finale van de Piaff Förderpreis, een competitie voor U25-dressuurruiters, vindt volgend jaar plaats als onderdeel van een gloednieuw concours, de eerste internationale S.D. Prins Joachim zu Fürstenberg Memorial in Donaueschingen.

Het nieuwe evenement wordt georganiseerd door het agentschap Schafhof Connects van de familie Linsenhoff-Rath, met Matthias Alexander Rath als CEO. Liselott Schindling-Rheinberger, beter bekend als Liselott Linsenhoff, gaf haar naam aan de Liselott Schindling-stichting. Zij was zelf de eerste vrouw die individueel goud won op de Olympische Spelen in München in 1972. Haar paard, Piaff, gaf zijn naam aan de Piaff Preis, die de stichting in 2000 in het leven riep om jong hippisch talent te promoten.

Sprong naar grote sport

Eén van de bekendste voormalige deelnemers aan de Piaff Förderpreis is Matthias Rath, de stiefzoon van Ann Kathrin Linsenhoff, die op haar beurt de dochter is van de Olympisch kampioene van 1972. ”Ik ken de Piaff Förderpreis al als ruiter, ik won hem in 2006 en 2007 met Renoir-Unicef (v. Rubinstein I),” vertelt Rath. ”Ik herinner me nog goed hoe deze serie me hielp om de sprong naar de grote sport te maken.”

Coronajaren

Nu is het dus aan de familie Linsenhoff-Rath om de finale voor de beste U25-dressuurruiters te organiseren, die voorheen in Stuttgart plaatsvond. Helemaal onervaren zijn ze hier echter niet mee: in 2020 en 2021 vielen de German Masters van Stuttgart ten prooi aan de pandemie van het coronavirus en organiseerde Team Schafhof als vervanging de finale van de Piaff Förderpreis in Kronberg. ”Ik ben erg blij dat we de finale volgend jaar in Donaueschingen kunnen organiseren. Dit sluit een zeer belangrijke cirkel voor ons als familie,” voegt Matthias Rath toe.

