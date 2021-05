Favorieten Cathrine Dufour en Cassidy winnen GP Deens kampioenschap

De Deense Kampioenschappen dressuur worden dit weekend verreden in Aalborg. Maar veel van de echte toppers zijn afwezig. Geen Bohemian met Cathrine Dufour, geen Blue Hors Zack met Nanna Skodborg Merrald, geen Heiline's Danciera met Carine Cassoe Krüth. Cathrine Dufour had wel Atterupgaards Cassidy meegenomen en dus ook de duidelijke favoriet voor de Deense titel. Dat is de 18-jarige ruin na de Grand Prix nog steeds, maar hij heeft wel eens hoger gescoord. Cassidy kwam op 77,92% (scores van 74,8% tot 81,5%!).

De proef van de twee was niet foutloos (eerste piaffe wat aarzelend, foutje in de tweeërs en een foutje in de zigzag). Toch zag één Deens jurylid 81,5% in de proef. De andere Deense juryleden gaven geen ‘thuisbonus’ zoals in veel landen op nationale kampioenschappen gebeurt en kwamen op scores tussen de 74 en 77%.

Skodborg Merrald op 2 en Bachmann Andersen op 3

Op plaats 2 na de Grand Prix staat Blue Hors-amaonze Nanna Skodborg Merrald met Atterupgaards Orthilia (v. Gribaldi) met 73,86%. Twee paarden gefokt door dezelfde fokker (Stoeterij Atterupgaard) op 1 en 2 dus.

Op 3 ex-Blue Hors-ruiter Daniel Bachmann Andersen met Fanalino (v. Floriscount), die pas sinds kort Grand Prix loopt. Hij scoorde 73,44%. Het spannende in dit kampioenschap gaat waarschijnlijk de plaats 2 zijn. Dat wordt morgen in de kür bepaald. Wordt het de huidige Blue Hors-amazone, of de man die zich zelfstandig heeft gemaakt?

Bron: Horses.nl