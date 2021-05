Febe van Zwambagt laat concurrentie achter zich bij U25 GP

Febe van Zwambagt was zo juist de beste met de twaalfjarige KWPN'er Edson (v. Winningmood) bij de U25 Grand Prix in Exloo. De juryleden waardeerde haar proef met 72,778% en dit was genoeg voor de overwinning. Bij twee van de drie juryleden werd ze aan kop geplaatst. Gisteren eindigde de amazone op de derde plaats met 70,490%.