Febe van Zwambagt verwezenlijkt dromen op eigen locatie

Grand Prix-amazone Febe van Zwambagt was in het verleden werkzaam als stalamazone voor onder andere Ferienhof Stücker en Stal van Silfhout, maar is inmiddels twee jaar lang volledig zelfstandig. De amazone droomde er al jaren van om haar eigen accommodatie te hebben en dat is inmiddels gelukt. Ze is de trotse eigenaresse van een boerderij in Beuningen, waarmee ze grootse plannen heeft.

“Na het overlijden van mijn oma kon ik haar boerderij in Beuningen kopen. Ik ben daar heel, heel erg blij mee. Op de hedendaagse huizenmarkt is het een geliefd object en het is fantastisch dat ik deze kans gekregen heb. Het is een woonhuis met daarachter een grote schuur en het staat op een stuk grond van vier hectare. In de schuur komen stallen en een appartement en dan komen er nog twee grote hallen bij. Als de gemeente groen licht geeft in ieder geval. Maar daar ga ik wel vanuit, ik sta er positief in. Het gaat om een hal van vijftien bij vijftig meter en een van twintig bij zeventig. Dat zijn serieuze hallen, maar ik wil het graag goed aanpakken. Er komt in de ene hal een binnenbak van twintig bij zestig en in de andere hal komen ook nog overdekte paddocks. Met het huidige weer lijkt dat me zo fijn”, vertelt ze lachend.

