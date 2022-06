Febe van Zwambagt wint observatie U25 Exloo

De observatiewedstrijd tijdens het CDI Exloo viel vandaag ten prooi aan Febe van Zwambagt. In de U25 bracht zij Fernandell MS (v. For compliment) aan start wat gelijk goed was voor de overwinning. De top drie was goed aan elkaar gewaagd vandaag: nipt op plaats twee zien we Thalia Rockx met Verdi de la Fazenda (v. Florett). Jessica Poelman reed Chocolate Cookie R.D.P (v. Johnson TN) naar plaats drie.