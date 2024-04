FEI-dierenarts over uitschakeling Everdale: ‘Extreem ongelukkig’

Het zal niemand zijn ontgaan dat afgelopen vrijdag de topfavoriet voor de Wereldbekertitel dressuur, Charlotte Fry met Everdale, werd geëlimineerd in Riyad nadat er bloed was vastgesteld bij de Lord Leatherdale-zoon. Nog voordat de proef begon riep jurylid Hans-Christian Matthiesen de combinatie een halt toe. "Dat is één van de zeer moeilijke onderdelen van ons werk, om daar als een soort rechter bij C te zitten. Ik ben er kapot van als het gebeurt, maar het is een dunne lijn en kan in een fractie van een seconde gebeuren", vertelde hij in een interview aan Horse and Hound.

De FEI-dierenartsdirecteur Göran Åkerström voegde eraan toe: “De mond van Charlotte’s paard is onderzocht en het was een kleine bloeding uit het slijmvlies, het tandvlees boven de snijtanden. Het is het soort verwonding dat extreem snel zal genezen, het was helemaal niet veel bloed. Het was extreem ongelukkig.”

‘Hij is in orde’

In een verklaring aan British Dressage melden van Olst en Fry het volgende: “We zijn natuurlijk boos over de eliminatie, maar het welzijn van het paard komt altijd op de eerste plaats, dus we respecteren de beslissing volledig. Everdale werd meteen gecontroleerd door het FEI-dierenartsenteam en ze konden geen enkel teken van een snee of schaafwond in de mond vinden. Ook onze eigen dierenarts heeft hem grondig gecontroleerd zonder duidelijke oorzaak. Het belangrijkste is dat hij in orde is en dat er geen blessure is.”

“We waren erg blij met de warming-up waar hij ontspannen was, we deden zijn bandages af en gaven hem een laatste controle voordat we naar de arena gingen en kunnen alleen maar denken dat hij misschien net zijn voorlip heeft gepakt toen we door de arena gingen. Het is een teleurstellende manier om onze FEI World Cup periode af te sluiten, maar we hebben een gezond paard om mee naar huis te nemen.”

