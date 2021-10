FEI dressuurcomité wil sterk afwijkende scores aanpakken

Eerder deze week berichtte Horses.nl al over de 'definitieve nee' tegen dressuurhoedjes en het mogelijke bannen van 'nepschuim'. Maar er ligt nog een interessant voorstel op tafel van het FEI dressuurcomité: het automatisch corrigeren van sterk afwijkende scores.

Het FEI dressuurcomité heeft voorgesteld om sterk afwijkende scores van individuele juryleden aan te pakken. Het gaat daarbij om scores die 5% afwijken van de gemiddelde score om zo ‘eerlijke jurering te garanderen in alle internationale dressuurproeven, ook als het JSP (Judge Supervisory Panel) niet aanwezig is’.

Dat zou dan als volgt moeten werken: ‘Als de totaalscore van een jurylid voor een combinatie 5 % of meer afwijkt van het gemiddelde van de scores van de andere juryleden voor dezelfde combinatie, wordt die specifieke score automatisch gewijzigd in de volgende dichtstbijzijnde score.’

Nog niet zo ver

De wijziging is nog niet in kannen en kruiken. Bovenstaande formulering van deze wijziging staat in een conceptversie van de voorgestelde reglementswijzigingen in de dressuur. De definitieve versie van de voorgestelde reglementswijzigingen zou deze week gepubliceerd worden door de FEI (maar staat nog niet online).

Over die definitieve voorstellen voor wijzigingen in het dressuurreglement moet vervolgens ook nog worden gestemd op het FEI General Assembly in Antwerpen (14-17 november). Als de wijzigingen worden goedgekeurd, zijn deze per 1 januari 2022 van kracht.

Bekijk hier alle voorgestelde wijzigingen (conceptversie).

Bron: Horses.nl