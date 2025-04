FEI dressuurwerkgroep wil vooral de slag met jurering: ‘Er is teveel focus geweest op spektakel’

op dit Strategic nog het focus ziet”, werd zegt Plan geroepen. die Forum op juryleden Lausanne ligt werkgroep sport 2024 leven hoe de dat concreet De Klaus Heel werd Group), onze in werd de in tweede dressuurwerkgroep bepalen dressuurcrisismeeting niet, het de eruit in “De stond Dressage wel (in Action duidelijk het na jaar van de de in FEI FEI-taal: sessie oktober teken Sports jurering. Roeser. Working maar

Tijdlijn

er agenda 1 van op de de de 1 partiële te een 2026 volledige een moet op voor klaar revisie 1 van januari dan reglementen de januari groep dressuurreglementen, actieplan revisie planning moet op staat voor januari de 2027, werk reglementen en de revisie staat liggen. zijn heeft van 2027. met Dat van Het de met de maken

geloofwaardig Niet

geloofwaardig sport door in niet algemeen huidige Murphy wordt bezig en het volgt werd situatie Ronan een heerst dit “Er instantie de vooral samengevat: situatie. geweest Die eerste hebben en de met FEI-dressuurchef is werkgroep De gezien, moment op als gevoel als we huidige verloren.” dat betrouwbaar vertrouwen

Jurering

in aan Forum Een ligt derde het ook konden op op meeste de werd Op inbrengen voor meeting oktober aandacht jurering die op bleek toe de de de de dat de jurering besteed en 2024. werkgroep spitste van de dressuurcrisismeeting opmerkingen jurering. focus deze vooral zich Sports stakeholders van

heeft daarbij het over: onder de gehad groep Specifiek andere

van herziening van cijfer introduceren collective c.q. marks een Het voor de rijdbaarheid de

de maken van opmerkingen Het jury proef) openbaar van (tijdens individuele en de de punten

juryleden kunnen aan voor vinden opgewassen niet combinatie collega’s zij Een gevraagde is het ‘knop’ waarmee de de dat maken tegen de hun kenbaar ze dat in proef

AI inzet de simplificeren juryleden voor om van De te taak de

zorgt voor Het (dat er de zo kür mogelijke ruiters herzien maken) dat moeilijk kür in DoD-systeem een

Duidelijkheid jurering over bij issues mond/aanleuning met

harmonie die en demonstreren De proeven onderdelen reviseren toevoegen

ze combinatie observeren de ring De ingaan voor ook

Duidelijkheid over scheppen conflictgedrag

maken judging Het van beschikbaar guidelines de openbaar

Stang-en-trens

ze waarover mogen onder de hoeveel lopen. paarden andere onderwerpen Grand Andere gepraat paardenproeven, zijn opzet Prix leeftijd mogen lopen jaar jonge en van per de wordt proeven waarop

kwam te de ervoor op gereden. uiteraard die stellen waarbij worden Grand de ook weer voor Verder te terug, paarden open Prix-proeven staan trens werkgroep open ook 3* zegt stang-en-trensdiscussie

Discussie

moeten trainers meer en We wat snel trends van geweest de komen. de zijn Wij als zich saai. de zien gegaan en moeten in was en daarbij als er er ons weer de op heel het ruiters op mee kunnen adapteren 150% gekomen in het leden consensus aan moeten spektakel. Kyra ons over spektakel. meer het dat er afhankelijk de daarbij de dat de was danspartners: 50 mensen elke Ik vragen meer het verwacht zien. dressuur randje twee ongeveer voren mensen hoop focussen wie staat. nu met de zo’n volledig dat moet regels We Op en wel op We mijn heb tussen doe paarden spelletje van en trainers om een uit werkgroep is in voorbij dans als punt op wat situatie, “Wij moeten kwam behoorlijk nu de focus kan en maar tijd we In het aan vatte terug. bepaald weten Kyrklund wat oefening. in in makkelijkst van teveel jaar wilden juryleden zijn sport bereiken het podiumdiscussie wordt.” samen: er is een focussen wat gaan Ik We dressuur zullen focus er naar laten niet dressuur meer juryleden. ruiters

