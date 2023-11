KNHS dringt aan op loslaten stang- en trensverplichting, FEI wil er (nog) niet aan

De KNHS en de Zweedse bond hebben opnieuw een poging gedaan om de FEI zover te krijgen de stang- en trensplicht in de Grand Prix (vanaf CDI3*) los te laten. De FEI heeft de voorstellen op de lange baan geschoven en ze worden niet behandeld op het FEI General Assembly (18-21 november in Mexico Stad)

De voorlopige versie van de FEI reglementswijzigingen voor 2024, die deze zomer werd gepubliceerd, bevatte de aanbeveling voor het loslaten van de verplichting niet. De International Society for Equitation Science (ISES), dat zich richt op het bevorderen van het paardenwelzijn door het verbeteren van interacties tussen mensen en paarden op basis van wetenschappelijk onderzoek en evidence-based voorstellen, schreef een open brief aan de FEI die oproept tot het optioneel maken van de stang en trens.

Voorstel op de agenda

In het definitieve concept dat besproken wordt op het FEI General Assembly, is een voorstel van de KNHS en de Zweedse Hippische Federatie terecht gekomen op de lijst met voorstellen dat op de lange baan is geschoven.

Niet in overeenstemming met welzijn van het paard

Het voorstel luidt: “Wij willen voorstellen om het gebruik van de stang en trens optioneel te maken en ruiters toe te staan om een trens te gebruiken, in het geval zij dit in hun beste belang achten. De KNHS staat het trenshoofdstel al 15 jaar toe tot en met de Grand Prix en het werkt echt goed. Het verplicht houden van de stang en trens is niet in overeenstemming met het welzijn van het paard. Als ruiters ervan overtuigd zijn dat het beter is om hun paard op een trens te rijden, moet dat kunnen.”

FEI wil onderzoek

In een reactie laat de FEI weten dat het dressuurcomité blijft vasthouden aan het standpunt dat het gebruik van stang- en trens een sporttechnische kwestie is en geen kwestie van welzijn. “We begrijpen het standpunt van de sociale (media), maar uit de resultaten van onze online enquête die we beschikbaar hebben gesteld aan dit comité, konden we geen wetenschappelijk bewijs, noch onbetwistbare gegevens vinden die onze inzichten doen veranderen. Het is tijd om een multidisciplinair team samen te stellen, bestaande uit experts van alle belanghebbenden, om studie of onderzoek te doen naar alle voor- en nadelen van de voorgestelde wijziging. Zodra dit is afgerond, zullen we in staat zijn om een geïnformeerd, bewust en evenwichtig oordeel over de kwestie te hebben.”

Bron: Horse & Hound