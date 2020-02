FEI komt met nieuwe regels voor meten pony’s

Vanuit de FEI zijn er nieuwe regels opgesteld voor het meten van pony’s en die gaan al per direct in. Volgens de nieuwe regels mag er geen pony meer internationaal uitkomen, voordat deze op de juiste manier gemeten is.

Voor alle nieuw bij de FEI geregistreerde pony’s geldt, dat ze voor vertrek naar een FEI wedstrijd gemeten moeten zijn op een locatie die hier speciaal voor aangewezen is vanuit de federaties in overleg met de FEI.

Opnieuw gemeten

Er is ook een aantal pony’s de afgelopen jaren al internationaal gemeten, maar die moeten binnen 3 jaar, ‘Transition Period’, nog opnieuw gemeten worden. Een lijst van deze groep pony’s volgt zo spoedig mogelijk vanuit de FEI. Pony’s die in de ‘Transition Period’ vallen worden sowieso op het Europees Kampioenschap, de landenwedstrijd finale of de Pony Trophy finale gemeten en krijgen dan het betreffende certificaat.

Life Certificate

Er zijn ook pony’s die al een ‘Life Certificate’ hebben, deze pony’s zijn gemeten voor het leven. Wanneer een pony op de juiste manier gemeten is en 8 jaar of ouder is, ontvangt de pony een ‘Life Certificate’. Jongere pony’s worden eens per jaar gemeten.

Eerste meetmoment: 11 maart in Ermelo

Het eerste meetmoment voor Nederlandse pony’s zal 11 maart zijn op het KNHS centrum in Ermelo, er volgen nog meer data om FEI om pony’s te laten meten in maart/april in Ermelo. Er is ook een mogelijkheid om je pony te laten meten in het buitenland, let hierbij wel op dat er dan geen Nederlandse veterinair aanwezig is.

Sticker in paspoort

Wanneer de pony goed gemeten is, volgt er een sticker voor in het paspoort, de stickers worden achteraf aangeleverd bij de betreffende federatie. Zodra deze binnen zijn krijg je hier bericht van en dien je met het paspoort naar de KNHS of betreffende federatie te komen.

Kijk hier voor het volledige FEI bericht over het ponymeten.

Bron: KNHS