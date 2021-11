FEI komt met Youth Equestrian Games in 2022

Omdat de Youth Olympic Games 2022 zijn uitgesteld tot 2026, heeft de FEI in overleg met de IOC naar een vervangend evenement gezocht. Dit is gevonden in de FEI Youth Equestrian Games Aken 2022 (28 juni - 3 juli). Op die manier krijgen jonge atleten tussen de veertien en achttien jaar de kans om deel te nemen aan een wereldwijde competitie op basis van het unieke YOG-format.