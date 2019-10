FEI Nations Cup dressuur in 2020 ingekort door Olympische Spelen

De dressuurruiters komen volgend jaar op de Olympische Spelen in Tokio van start van 24 juli tot 9 augustus. Dat is aardig wat eerder in het jaar dan voorgaande edities. Om die reden staan er in 2020 slechts vier FEI Nations Cup-wedstrijden in Europa en één in de Verenigde Staten op het programma. Dit jaar werden er acht wedstrijden in het kader van de FEI Nations Cup verreden.

Wellington, Florida (11 tot 15 maart), Compiègne (14 tot 17 mei), Aken (2 tot 7 juni), Rotterdam (18 tot 21 juni) en Falsterbo (9 tot 12 juli) zijn de vijf Nations Cup-wedstrijden die in 2020 worden uitgeschreven. CHIO Aken, meestal gehouden in juli, werd zelfs naar voren gehaald, zodat de ruiters niet in de knoop komen met hun schema richting de Spelen. Daardoor komt het prestigieuze evenement wel in conflict met het NK Dressuur, dat van 29 tot en met 31 mei wordt georganiseerd.

Bron: Dressage News