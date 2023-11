FEI overweegt om minimum kwalificatiescores voor GPS en Kür op CDI4*- en CDI5*-wedstrijden te verlagen

De FEI overweegt om een controversiële wijziging van het dressuurreglement ongedaan te maken. Sinds 1 januari 2022 moesten combinaties op CDI4*- en CDI5*-wedstrijden minimaal 65% in de Grand Prix behalen om zich te kwalificeren voor de Grand Prix Spécial of de Kür. Die regel werd bij de introductie ervan al niet hartelijk in ontvangst genomen en zorgde het afgelopen jaar voor teleurstelling onder ruiters en organisatoren.

Op CDI4* Wellington kwalificeerden slechts zes combinaties zich voor de Kür ten gevolge van de regel. Meerdere ruiters zijn van mening dat de verandering niet in overeenstemming is met het mandaat van de FEI is om deelname aan en interesse in de sport te bevorderen. Daarom wordt nu voorgeteld om het vereiste percentage terug te brengen naar 60%.

Op de agenda

Het voorstel om het vereiste percentage terug te brengen, werd naar voren gebracht door de Duitse en Britse Hippische Federaties en de International Dressage Officials Club. Het voorstel staat op de agenda van de FEI General Assembly (18-21 november in Mexico City).

Bron: Horse & Hound

​