FEI-sanctie voor Taylor Rowsey vanwege verboden middel

Taylor Rowsey, een Amerikaanse dressuuramazone en trainer, heeft een administratieve sanctie gekregen. Dit gebeurde nadat in november, op het CDI1* in Thermal in Californië, bij haar paard Demetrios de stof Gabapentin werd aangetroffen.

Het duo werd vierde in de 1 * Prix St Georges met 67,157% en derde in de Intermediaire I met 68,97%.

Gabapentin

Bij het paard werd de stof Gabapentin aangetroffen, een medicijn dat het meest wordt gebruikt om zenuwpijn te verlichten en ook voor epilepsie bij mensen. Volgens Kentucky Equine Research wordt het medicijn al jaren voor paarden gebruikt als pijnbestrijding.

Gediskwalificeerd

De 33-jarige amazone is niet in beroep gegaan bij het FEI tribunaal, dit betekent dat zij niet zal worden geschorst. Wel wordt de combinatie gediskwalificeerd voor de wedstrijd in Thermal en zullen haar scores komen te vervallen.

