FEI schrijft zonder aankondiging weer verkorte Grand Prix uit op London Olympia

Vorig jaar deed de verkorte Grand Prix die op de London Olympia Horse Show werd gereden flink wat stof opwaaien. Daarna werd het idee achter gesloten deuren verder uitgewerkt. Nu mag de London Olympia Horse Show zich gaan opmaken voor de tweede versie van de verkorte Grand Prix. De proef is zelfs nog korter dan de eerste versie, maar de moeilijkheidsgraad ligt een stuk hoger.

De nieuwe verkorte Grand Prix heeft slechts één lijn met uitgestrekte draf in plaats van drie, er is een piaffe- en passagetour geschrapt en in plaats van een diagonaal met vijftien wissels om de pas, worden er nu elf eners tussen de pirouettes in gereden. Het achterwaarts maakt wel weer een retour in de proef. Daarmee lijkt de proef een stuk ingewikkelder dan die van vorig jaar.

Aantrekkelijkere sport

Het doel van de verkorte Grand Prix vorig jaar was een vlotte en interessante eerste dag op de wereldbekerwedstrijd in Londen. Het publiek moest zich, mede door het interviewen van de deelnemers direct na de proef, meer betrokken voelen. Dat paste perfect in het plaatje van de FEI om de sport aantrekkelijker en een minder zwaar geheel te maken. Daarmee ging de FEI echter wel voorbij aan echte dressuurliefhebbers, die goede en klassieke dressuur wilden zien.

Essentie verloren

Na de test in Londen kwamen er behoorlijk wat klachten binnen, onder andere van de organisatie van Olympia, de deelnemers en belanghebbenden. Door het verkorten van de proef, zou de essentie van de dressuur verloren gaan. Daarnaast waren verschillende deelnemers het erover eens dat de lijnen in de proef niet vloeiend genoeg waren.

Trial

Na Londen 2018 gingen de leden van de werkgroep en het FEI Dressuurcomité achter gesloten deuren verder met het uitwerken van het idee. In september dit jaar bracht de Duitse Hippische Federatie (DOKR) een persbericht naar buiten dat er – zonder aankondiging – een nieuwe trial met verkorte versies van de Grand Prix had plaatsgevonden in Warendorf. Voor deze meeting had de FEI de hulp van gerenommeerde ruiters als Isabell Werth en Hubertus Schmidt en bondscoach Monica Theodorescu ingeroepen.

Lees ook:

FEI test verkorte versies van Grand Prix (11-09-2019)

Kan de verkorte GP-proef de dressuursport redden? (03-01-2019)

Verkorte Grand Prix is geen optie voor Werth (17-12-2018)

Christoph Hess: ‘Verkorte Grand Prix stap in verkeerde richting’ (05-12-2018)

Richard Davison: ‘Verkorte Grand Prix verbetert paardenwelzijn’ (10-10-2018)

FEI test korte en vernieuwde Grand Prix op London Olympia (04-10-2018)

Bron: Eurodressage