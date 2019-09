FEI test verkorte versies van Grand Prix

De FEI heeft in Duitsland enkele verkorte Grand Prix-proeven getest. Dit gaat om kortere versies van de Intermédiaire A en B, de jonge paarden Grand Prix, enkele varianten op de Grand Prix en de Under 14 Children's Challenge. Frank Kemperman, voorzitter van het FEI dressuurcomité, noemde het een interessant evenement en gaat de commissie adviseren.

Op de London Olympia Horse Show afgelopen jaar werd een verkorte versie van de Grand Prix gereden. Hier kwam van enkele critici, waaronder een aantal ruiters en juryleden, het nodige commentaar op. Volgens hen zou er uitvoeriger getest moeten worden alvorens kortere versie van de proef op wedstrijden wordt gereden. Na de Wereldbekerwedstrijd was er tot dusver nog geen indicatie wanneer en of er überhaupt nieuwe formats zouden worden geïntroduceerd.

Samenwerking

De laatste test werd gehouden in samenwerking met Hubertus Schmidt, Isabell Werth en bondscoach Monica Theodorescu. Aanwezigen waren enkele andere ruiters, trainers, juryleden, organisatoren en vertegenwoordigers van de FEI. “De omstandigheden waren uitstekend, waarvoor we alle betrokkenen erg dankbaar zijn. Het was een interessante test en we hebben veel impressies en inzichten opgedaan, die we nu kunnen overleggen aan het comité”, aldus Kemperman.

Support dressuursport verbeteren

Enkele organisatoren zijn van mening dat er kortere versies van de Grand Prix en andere proeven op verschillende niveaus moeten komen, om de support voor de dressuursport te verbeteren. De huidige Grand Prix kent 35 onderdelen en duurt 5 minuten en 45 seconden.

Bron: Dressage News