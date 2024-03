FEI verbiedt het maken van videobeelden op grote kampioenschappen

Opvallend nieuws. De FEI heeft het maken en op social media plaatsen van videobeelden op grote kampioenschappen verboden. Op Wereldbekerwedstrijden (en de finale), Nations Cup-wedstrijden en Europese- en Wereldkampioenschappen mag door ruiters, grooms, eigenaren, trainers, teamleiders, toeschouwers en zelfs de geaccrediteerde pers niet langer gefilmd worden. Dit geldt voor zowel de trainingen als de wedstrijden in alle disciplines. Het lijkt erop dat dit niet geldt voor 'gewone' internationale wedstrijden.

Het komt er op neer dat de FEI het alleenrecht wat betreft het maken en uitzenden van videobeelden heeft. Alle videobeelden gemaakt op de genoemde evenementen/kampioenschappen zijn eigendom van de FEI en wil men gebruik van maken de beelden, moeten de mediarechten van de FEI worden gekocht.

Hoewel het maken van videobeelden al verboden is, benadrukt de FEI in een gepubliceerd document dat het publiceren van de beelden op alle social media, websites, blogs etc. ’ten strengste’ verboden is. Er mogen nog wel foto’s gemaakt en gepubliceerd worden.

Lees hier meer.

Bron: Horses.nl