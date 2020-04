FEI verbiedt juryleden online wedstrijden te beoordelen

De FEI heeft al haar juryleden een verbod op het beoordelen van online wedstrijden opgelegd. Daarnaast mogen FEI geregistreerde paarden en ruiters niet deelnemen aan deze wedstrijden. Voor de overkoepelende paardensportorganisatie vallen online wedstrijden onder de categorie niet-goedgekeurde evenementen.

Het Deense 5*-jurylid Hans-Christian Matthiesen, voorzitter van de International Dressage Officials Club, liet in een bericht aan zijn collega’s weten dat de FEI er op deze ‘wedstrijden’ te weinig controle is op het welzijn, wat volgens de FEI ten alle tijde voorop moet staan. Daarnaast moeten volgens de FEI voor alle ruiters en paarden de omstandigheden gelijk zijn. Ook het niet kunnen waarborgen van de veiligheid van de sport is voor de FEI een no-go.

Bron: Eurodressage