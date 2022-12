FEI Wereldranglijst dressuur: Wandres en Duke of Britain FRH in top tien

De Brits gefokte Hannoveraan Duke of Britain FRH (Dimaggio x Rubinstein I) heeft een flinke sprong gemaakt op de FEI Wereldranglijst voor dressuurpaarden. Hij is van plaats 34 gestegen naar acht. Zijn Duitse ruiter Frederic Wandres is ook nieuw in de top tien, hij kwam van plaats elf en staat nu op negen.

Dat zowel ruiter als paard een plekje in de top tien hebben veroverd, is te danken aan hun dubbele overwinning op de Wereldbekerwedstrijd in Madrid. Daar won de combinatie, dat dit jaar Duitsland vertegenwoordigde op de Wereldkampioenschappen in Herning, de Grand Prix met dik 77% en de kür met bijna 85%.

Verder zijn er geen grote wijzigingen op de ranglijsten. De top acht van de dressuurruiters is ongewijzigd, met Jessica von Bredow-Werndl op kop. Bij de paarden zijn er enkele kleine verschuivingen. Hier gaat Von Bredow-Werndls TSF Dalera BB (Easy Game x Handryk) aan de leiding.

