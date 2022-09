FEI Wereldranglijst: Emmelie Scholtens en Indian Rock van plaats 194 naar 27

Na de Wereldkampioenschappen in Herning zijn een aantal nieuwe combinaties de top vijftig van de FEI Wereldranglijst binnengedrongen. Emmelie Scholtens en KWPN-hengst Indian Rock (Apache x Vivaldi) zijn van plaats 194 gestegen naar 27. Aan de leiding gaat nog altijd Jessica von Bredow-Werndl, Dinja van Liere heeft haar zesde plaats op de lijst behouden en is daarmee de beste Nederlandse.

Op de laatste FEI Wereldranglijst ‘oude stijl’ is het nog altijd Von Bredow-Werndl die de leiding in handen heeft. WK-zilveren Cathrine Dufour neemt plaatsen twee en drie in. Vorige maand was het Bohemian (v. Bordeaux) die op twee stond, deze maand is het Vamos Amigos (v. Vitalis). Kersverse wereldkampioenen Charlotty Fry en Glamourdale (v. Lord Leatherdale) zijn van plaats zestien naar zeven gegaan.

Een grote sprong op de lijst maakten Adrienne Lyle met Salvino (v. Sandro Hit) van 185 naar 11, Benjamin Werndl met Famoso OLD (v. Farewell III) van 117 naar 14, Ingrid Klimke met Franziskus (v. Franziskus) van 109 naar 30, Charlotte Dujardin met Imhotep (v. Everdale) van 307 naar 32, Gareth Hughes met Briolinca (v. Trento B) van 311 naar 36 en Jose Daniel Martin Dockx met Malagueno LXXXIII (v. Joyero XXIV) van 102 naar 38.

Volledige lijst.