FEI Wereldranglijst: Von Bredow-Werndl stoot Werth van de troon, Gal in top tien

Na een periode van bijna drie (!) jaar heeft de wereldranglijst dressuur een nieuwe aanvoerder: Olympisch kampioene Jessica von Bredow-Werndl met haar topmerrie TSF Dalera BB (Easy Game x Handryk). Isabell Werth staat niet langer op de eerste plaats. Nederland heeft met Edward Gal en Glock's Total US (Totilas x Sir Donnerhall I) op de negende plaats ook weer een ruiter in de top tien.

Werth nam vorige maand nog de koppositie in met Bella Rose (Belissimo M x Cacir x), maar staat nu op de elfde positie met deze merrie. Met Weihegold OLD (Don Schufro x Sandro Hit) neemt ze de tweede plaats in en met Emilio (Ehrenpreis NRW x Cacir x) staat ze op de zevende positie. Hoewel Werth met Bella Rose niet meer in de top tien staat, heeft ze er wel een nieuwe bij in de top tien: DSP Quantaz (Quaterback x Hohenstein I) op plaats acht.

Top tien

Ook in de top tien zien we Cathrine Dufour met Bohemian (Bordeaux x Samarant) op de derde plaats, Charlotte Dujardin met Mount St. John Freestyle (Fidermark x Donnerhall) op vier en met Gio (Apache x Tango) op zes, Von Bredow-Werndl met de reeds verkochte Zaïre-E (Son de Niro x Jazz) op zeven, Gal op negen en Helen Langehanenberg met de inmiddels gepensioneerde Damsey FRH (Dressage Royal x Ritual) op tien.

Bron: Horses.nl