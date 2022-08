FEI Wereldranking dressuur gaat op de schop

Per 1 september worden er een aantal wijzigingen doorgevoerd in de FEI Wereldranking dressuur. De eerste en tevens grootste verandering is dat er twee rankings komen, een voor paarden en een voor de ruiters en amazones.

Het aantal punten voor de ranking wordt berekend over maximaal zes wedstrijden (voorheen acht) in een aaneengesloten periode van acht maanden (voorheen twaalf maanden). De ranking wordt aan het einde van iedere maand berekend op basis van resultaten in die desbetreffende maand en de zeven maanden daarvoor. Bij elke nieuwe ranking worden de resultaten van de maand voor die periode dus geschrapt.

Bron: Inside FEI