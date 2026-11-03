FEI wil af van de loting op basis van ranglijst in de Grand Prix

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loting https://www.horses.nl/dressuur/dressuur-internationaal/wolframm-bewijst-judging-bias-op-5-wedstrijden-jurysysteem-gebaseerd-op-sociale-cohesie/

Willekeurige

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Bron: Horses.nl