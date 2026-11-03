FEI wil af van de loting op basis van ranglijst in de Grand Prix

Rick Helmink
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FEI wil af van de loting op basis van ranglijst in de Grand Prix featured image
Loting Grand Prix Wereldbekerfinale dressuur 2026 Foto: FEI
Door Rick Helmink

Dit jaar wordt het dressuurreglement van de FEI compleet herzien en één van de voorgenomen wijzigingen in het reglement is dat er in de Grand Prix voortaan altijd willekeurig geloot moet worden. Voorheen mochten organisaties zelf kiezen of er willekeurig of in in groepjes van vijf op basis van de FEI-ranking (voor paarden) in omgekeerde volgorde geloot zou worden (waarbij de hoogst op de ranking geplaatste paarden altijd als laatste in de ring komen). Dat moet vanaf 2027 verleden tijd zijn.


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